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25 июня, 14:49

Трамп на саммите НАТО рассказал об отношении Путина к конфликту на Украине

Трамп: Путин заинтересован в завершении конфликта на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

На пресс-конференции по итогам саммита НАТО президент США Дональд Трамп высказал уверенность в том, что российский лидер Владимир Путин действительно заинтересован в разрешении конфликта на Украине. Американский лидер также вспомнил, что Путин предлагал ему помощь в ситуации с Ираном.

«Он хотел бы уладить этот вопрос, хотел бы выбраться из этой ситуации», — заявил Трамп.

Трамп также отметил, что недавно Путин предлагал помощь в вопросе, касающемся Ирана, однако он отрицательно ответил российскому президенту. Американский лидер якобы ответил: «Нет, ты можешь помочь мне с [конфликтом между Украиной и] Россией»

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Напомним, что ранее Трамп на полях НАТО встретился с Владимиром Зеленским. Их диалог длился всего 40 минут. Встреча прошла в закрытом формате, без участия прессы и каких-либо трансляций.

Полина Никифорова
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