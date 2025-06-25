Трамп на саммите НАТО рассказал об отношении Путина к конфликту на Украине

На пресс-конференции по итогам саммита НАТО президент США Дональд Трамп высказал уверенность в том, что российский лидер Владимир Путин действительно заинтересован в разрешении конфликта на Украине. Американский лидер также вспомнил, что Путин предлагал ему помощь в ситуации с Ираном.

«Он хотел бы уладить этот вопрос, хотел бы выбраться из этой ситуации», — заявил Трамп.

Трамп также отметил, что недавно Путин предлагал помощь в вопросе, касающемся Ирана, однако он отрицательно ответил российскому президенту. Американский лидер якобы ответил: «Нет, ты можешь помочь мне с [конфликтом между Украиной и] Россией»