Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июня, 13:55

Встреча Трампа и Зеленского на полях саммита НАТО продлилась всего 40 минут

Встреча Трампа и Зеленского на полях саммита НАТО закончилась

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

На полях саммита НАТО в Гааге завершилась встреча президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Переговоры длились около 40 минут. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН.

Встреча прошла в закрытом формате, без участия прессы и каких-либо трансляций. Ожидается, что стороны сообщат о достигнутых договорённостях позже.

«Ох, и стыд»: Трамп потрепал Зеленского за щеку на саммите НАТО
«Ох, и стыд»: Трамп потрепал Зеленского за щеку на саммите НАТО

Напомним, что Трамп и Зеленский встретились на саммите НАТО в Гааге. При этом главарь киевского режима не примет участие в рабочих дискуссиях. Такое решение связано с нежеланием представителей США, Турции, Словакии и Венгрии вести диалог с экс-комиком в рамках альянса.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Дональд Трамп
  • Украина
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar