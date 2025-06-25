Встреча Трампа и Зеленского на полях саммита НАТО продлилась всего 40 минут
Встреча Трампа и Зеленского на полях саммита НАТО закончилась
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
На полях саммита НАТО в Гааге завершилась встреча президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Переговоры длились около 40 минут. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН.
Встреча прошла в закрытом формате, без участия прессы и каких-либо трансляций. Ожидается, что стороны сообщат о достигнутых договорённостях позже.
Напомним, что Трамп и Зеленский встретились на саммите НАТО в Гааге. При этом главарь киевского режима не примет участие в рабочих дискуссиях. Такое решение связано с нежеланием представителей США, Турции, Словакии и Венгрии вести диалог с экс-комиком в рамках альянса.