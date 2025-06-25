На саммите НАТО в Гааге исключили участие главаря киевского режима Владимира Зеленского в рабочих дискуссиях. Такое решение связано с нежеланием представителей США, Турции, Словакии и Венгрии вести диалог с экс-комиком в рамках альянса. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя отсутствие Зеленского на заседаниях.

«Тот факт, что господин Зеленский не будет участвовать ни в какой официальной форме в саммите НАТО, явно свидетельствует о том, что предыдущая глава закончилась. Американцы, турки, словаки и мы ясно дали понять, что не хотим сидеть за одним столом с господином Зеленским, когда речь идёт о НАТО», — заявил Орбан.

При этом венгерский лидер выразил готовность видеть Зеленского на саммите Европейского союза, который пройдёт 26-27 июня в Брюсселе, сразу после встречи НАТО. Однако Орбан подтвердил отрицательное отношение к возможному вступлению Украины в оба объединения.