Заплатит по-крупному: Трамп опубликовал сообщение генсека НАТО о судьбе Европы

Президент США Дональд Трамп поделился в своей соцсети Truth Social личным сообщением, которое, по его словам, он получил от генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Судя по интерфейсу, послание, вероятно, было отправлено через мессенджер, напоминающий Signal. В этом сообщении Рютте поздравляет Трампа с очередным крупным достижением.

«Сегодня вечером в Гааге вас ждёт ещё один большой успех. Это было нелегко, но мы добились того, что все они подписались под 5% [ВВП на расходы на оборону]! Дональд, ты привёл нас к очень, очень важному моменту для Америки, Европы и всего мира. Ты добьёшься того, чего не удавалось сделать ни одному американскому президенту за последние десятилетия. Европа заплатит большую цену, как и должна, и это будет твоя победа», — написал генсек альянса.

Рютте также отметил усилия американского президента по стабилизации обстановки на Ближнем Востоке.