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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
24 июня, 11:48

Рютте снова похвалил Россию. На этот раз – за быструю реакцию на военные новшества в зоне СВО

Рютте: Россия за 2-3 недели адаптируется к военным новшествам на Украине

Обложка © ТАСС / АР

Обложка © ТАСС / АР

Российские войска за пару недель адаптируется ко всем военным новшествам, которые применяются на Украине. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на Публичном форуме НАТО перед саммитом альянса в Гааге.

«Россия за 2-3 недели перенимает всё, что применяют против неё украинцы. Такова скорость цикла обучения», — сказал он.

Рютте добавил, что «НАТО перенимает все уроки украинского конфликта», а быстрая реакция России заставляет альянс пересматривать все свои базовые военные концепции.

Рютте не смог ответить на вопрос о нападении России на НАТО в следующие 5 лет
Рютте не смог ответить на вопрос о нападении России на НАТО в следующие 5 лет

А ранее генеральный секретарь НАТО заявил, что Россия демонстрирует впечатляющие результаты в производстве боеприпасов, значительно превосходя в этом отношении альянс.

Александра Вишнякова
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