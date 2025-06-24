Рютте снова похвалил Россию. На этот раз – за быструю реакцию на военные новшества в зоне СВО

Российские войска за пару недель адаптируется ко всем военным новшествам, которые применяются на Украине. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на Публичном форуме НАТО перед саммитом альянса в Гааге.

«Россия за 2-3 недели перенимает всё, что применяют против неё украинцы. Такова скорость цикла обучения», — сказал он.

Рютте добавил, что «НАТО перенимает все уроки украинского конфликта», а быстрая реакция России заставляет альянс пересматривать все свои базовые военные концепции.