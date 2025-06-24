Рютте снова похвалил Россию. На этот раз – за быструю реакцию на военные новшества в зоне СВО
Рютте: Россия за 2-3 недели адаптируется к военным новшествам на Украине
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Российские войска за пару недель адаптируется ко всем военным новшествам, которые применяются на Украине. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на Публичном форуме НАТО перед саммитом альянса в Гааге.
«Россия за 2-3 недели перенимает всё, что применяют против неё украинцы. Такова скорость цикла обучения», — сказал он.
Рютте добавил, что «НАТО перенимает все уроки украинского конфликта», а быстрая реакция России заставляет альянс пересматривать все свои базовые военные концепции.
А ранее генеральный секретарь НАТО заявил, что Россия демонстрирует впечатляющие результаты в производстве боеприпасов, значительно превосходя в этом отношении альянс.