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24 июня, 01:52

Рютте не смог ответить на вопрос о нападении России на НАТО в следующие 5 лет

Марк Рютте. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Марк Рютте. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не смог пояснить журналисту своё заявление о предполагаемом нападении России на альянс в ближайшие пять лет. Этот вопрос поставил его в затруднительное положение. Слова Рютте появились в стенограмме, опубликованной на сайте организации.

«Пару недель назад мы слышали, как министр обороны Германии, высшие военные руководители и представители разведки говорили о том, что через три, пять или семь лет Россия сможет успешно напасть на нас, если мы не начнём инвестировать в нашу оборону прямо сейчас», — отметил генсек.

Не давая прямого ответа, он ограничился предупреждением о «разрушительных последствиях» для России в случае атаки на НАТО.

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Ранее Рютте заявил о необходимости увеличить количество систем ПВО и ПРО для создания «щита от России». Он также заявил, что альянс должен повысить расходы на эти системы на 400%. По его словам, такое решение станет «резким скачком» в оборонной политике Запада. Он утверждает, что «российская угроза» не исчезнет даже после окончания конфликта на Украине.

Лия Мурадьян
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