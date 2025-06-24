Рютте не смог ответить на вопрос о нападении России на НАТО в следующие 5 лет

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не смог пояснить журналисту своё заявление о предполагаемом нападении России на альянс в ближайшие пять лет. Этот вопрос поставил его в затруднительное положение. Слова Рютте появились в стенограмме, опубликованной на сайте организации.

«Пару недель назад мы слышали, как министр обороны Германии, высшие военные руководители и представители разведки говорили о том, что через три, пять или семь лет Россия сможет успешно напасть на нас, если мы не начнём инвестировать в нашу оборону прямо сейчас», — отметил генсек.