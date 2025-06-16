Операционные в подвалах: НАТО готовит больницы к «бомбардировкам» России

Страны НАТО, соседствующие с Россией, начали готовить свои больницы и медицинский персонал к возможным боевым действиям на случай «российской агрессии». Об этом пишет Politico, утверждая, что безопасность в Европе якобы оказалась только иллюзией.

«Все страны восточного фланга НАТО пересматривают свои протоколы реагирования на кризисы для систем здравоохранения, проводят учения медиков, закупают бронежилеты и шлемы для команд скорой помощи, переносят операционные в подземные помещения. <...> Конфликт на Украине разрушил иллюзию, что Европа свободна от войны», — сказано в материале.

По данным издания, в Литве власти оснащают больницы электрогенераторами, собирают запасы продовольствия, лекарств и питьевой воды. В Эстонии пытаются запустить «локальный интернет», который поможет медикам оставаться на связи во время боевых действий. А Польша предлагает европейским странам обменяться опытом по защите госпиталей от бомбардировок. Замглавы эстонской системы здравоохранения Рагнар Вайкнемец в беседе с Politico подчеркнул, что к подобной подготовке надо отнестись серьёзно, потому что «нападение» России на соседей — это всего лишь вопрос времени.