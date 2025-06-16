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16 июня, 16:40

Операционные в подвалах: НАТО готовит больницы к «бомбардировкам» России

Politico: Страны Восточной Европы готовят свои больницы к «нападению» России

Обложка © freepik / DC Studio

Обложка © freepik / DC Studio

Страны НАТО, соседствующие с Россией, начали готовить свои больницы и медицинский персонал к возможным боевым действиям на случай «российской агрессии». Об этом пишет Politico, утверждая, что безопасность в Европе якобы оказалась только иллюзией.

«Все страны восточного фланга НАТО пересматривают свои протоколы реагирования на кризисы для систем здравоохранения, проводят учения медиков, закупают бронежилеты и шлемы для команд скорой помощи, переносят операционные в подземные помещения. <...> Конфликт на Украине разрушил иллюзию, что Европа свободна от войны», — сказано в материале.

По данным издания, в Литве власти оснащают больницы электрогенераторами, собирают запасы продовольствия, лекарств и питьевой воды. В Эстонии пытаются запустить «локальный интернет», который поможет медикам оставаться на связи во время боевых действий. А Польша предлагает европейским странам обменяться опытом по защите госпиталей от бомбардировок. Замглавы эстонской системы здравоохранения Рагнар Вайкнемец в беседе с Politico подчеркнул, что к подобной подготовке надо отнестись серьёзно, потому что «нападение» России на соседей — это всего лишь вопрос времени.

Глава внешней разведки ФРГ Каль трубит об угрозе нападения России на страну НАТО
Глава внешней разведки ФРГ Каль трубит об угрозе нападения России на страну НАТО

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс должен увеличить расходы на противовоздушную и противоракетную оборону на 400%. По его словам, это будет «резкий скачок» в оборонной политике Запада. Рютте уверен, что «российская угроза» никуда не денется даже после завершения украинского конфликта. В Госдуме РФ прокомментировали, что генсеку НАТО просто нужно запугать западных обывателей, чтобы заставить Европу раскошелиться на оборону и платить альянсу за её обеспечение.

Татьяна Миссуми
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