Операционные в подвалах: НАТО готовит больницы к «бомбардировкам» России
Politico: Страны Восточной Европы готовят свои больницы к «нападению» России
Обложка © freepik / DC Studio
Страны НАТО, соседствующие с Россией, начали готовить свои больницы и медицинский персонал к возможным боевым действиям на случай «российской агрессии». Об этом пишет Politico, утверждая, что безопасность в Европе якобы оказалась только иллюзией.
«Все страны восточного фланга НАТО пересматривают свои протоколы реагирования на кризисы для систем здравоохранения, проводят учения медиков, закупают бронежилеты и шлемы для команд скорой помощи, переносят операционные в подземные помещения. <...> Конфликт на Украине разрушил иллюзию, что Европа свободна от войны», — сказано в материале.
По данным издания, в Литве власти оснащают больницы электрогенераторами, собирают запасы продовольствия, лекарств и питьевой воды. В Эстонии пытаются запустить «локальный интернет», который поможет медикам оставаться на связи во время боевых действий. А Польша предлагает европейским странам обменяться опытом по защите госпиталей от бомбардировок. Замглавы эстонской системы здравоохранения Рагнар Вайкнемец в беседе с Politico подчеркнул, что к подобной подготовке надо отнестись серьёзно, потому что «нападение» России на соседей — это всего лишь вопрос времени.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс должен увеличить расходы на противовоздушную и противоракетную оборону на 400%. По его словам, это будет «резкий скачок» в оборонной политике Запада. Рютте уверен, что «российская угроза» никуда не денется даже после завершения украинского конфликта. В Госдуме РФ прокомментировали, что генсеку НАТО просто нужно запугать западных обывателей, чтобы заставить Европу раскошелиться на оборону и платить альянсу за её обеспечение.