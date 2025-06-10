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10 июня, 09:28

Глава внешней разведки ФРГ Каль трубит об угрозе нападения России на страну НАТО

Обложка © freepik

Обложка © freepik

Россия вряд ли продолжает верить в пятую статью устава НАТО о коллективной обороне, поэтому Москва может спланировать нападение на любую страну альянса. Об этом заявил руководитель Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль в эфире телеканала N-tv.

«Мы абсолютно уверены и имеем доказательства разведки, что Украина — это лишь один шаг на пути к Западу. В Москве есть люди, которые больше не верят, что статья №5 НАТО работает. И они хотели бы её проверить», — сказал он.

Каль уверен, что Москва планирует расширяться на Запад и вынашивает планы по атаке на Европу. По его словам, нельзя недооценивать «российскую агрессию», а также желание Кремля «вышвырнуть» США из европейских государств. Каль предполагает, что Москва может начать, например, с Эстонии, «послав туда «маленьких зелёных человечков» для защиты якобы притесняемых русских меньшинств».

Запад забил тревогу из-за плана НАТО против России в Балтийском море
Запад забил тревогу из-за плана НАТО против России в Балтийском море

Ранее генсек альянса Марк Рютте заявил, что НАТО нужно увеличить на 400% число систем противовоздушной (ПВО) и противоракетной (ПРО) обороны для создания «щита от России». По его мнению, «Россия продолжит представлять угрозу» для блока даже после завершения конфликта на Украине.

Татьяна Миссуми
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