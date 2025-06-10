Глава внешней разведки ФРГ Каль трубит об угрозе нападения России на страну НАТО

Россия вряд ли продолжает верить в пятую статью устава НАТО о коллективной обороне, поэтому Москва может спланировать нападение на любую страну альянса. Об этом заявил руководитель Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль в эфире телеканала N-tv.

«Мы абсолютно уверены и имеем доказательства разведки, что Украина — это лишь один шаг на пути к Западу. В Москве есть люди, которые больше не верят, что статья №5 НАТО работает. И они хотели бы её проверить», — сказал он.

Каль уверен, что Москва планирует расширяться на Запад и вынашивает планы по атаке на Европу. По его словам, нельзя недооценивать «российскую агрессию», а также желание Кремля «вышвырнуть» США из европейских государств. Каль предполагает, что Москва может начать, например, с Эстонии, «послав туда «маленьких зелёных человечков» для защиты якобы притесняемых русских меньшинств».