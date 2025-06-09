НАТО активно вооружает балтийские страны, объясняя это мнимой угрозой со стороны России, сообщает немецкое издание Berliner Zeitung. При этом, как подчёркивает газета, заявления НАТО о наличии у Москвы «теневого флота» в регионе не подкреплены конкретными доказательствами.