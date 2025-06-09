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Регион
9 июня, 11:16

Запад забил тревогу из-за плана НАТО против России в Балтийском море

BZ: Планы НАТО по перевооружению в Балтийском море вызывают беспокойство

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Armands Photography

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Armands Photography

НАТО активно вооружает балтийские страны, объясняя это мнимой угрозой со стороны России, сообщает немецкое издание Berliner Zeitung. При этом, как подчёркивает газета, заявления НАТО о наличии у Москвы «теневого флота» в регионе не подкреплены конкретными доказательствами.

«Планы перевооружения стран Балтийского моря, входящих в НАТО, вызывают беспокойство», — говорится в материале.

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Ранее Life.ru сообщал, что 27 мая 20 российских кораблей вышли в Балтийское море в сопровождении самолётов и вертолётов, чтобы провести там учения. Тогда же с этим выдвинулся и флот НАТО. В МИД РФ полагают, что это может быть подготовкой к конфликту альянса и России. В Европе испугались начала войны.

Александра Мышляева
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