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8 июня, 08:29

В Европе забили тревогу из-за «столкновения» кораблей НАТО и России на Балтике

IFQ: Учения НАТО в Балтийском море способны спровоцировать начало войны с РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roden Wilmar

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roden Wilmar

Военные учения, которые корабли НАТО проводит в Балтийском море одновременно с флотом РФ, могут стать началом вооружённого конфликта с Россией. Об этом сообщает итальянское издание Il Fatto Quotidiano.

«В 2025 году ежегодные военные учения Baltops, которые НАТО проводит с 1971 года, совпадают с другими учениями, которые в те же дни и на том же участке моря проводит Россия», — сказано в публикации.

Авторы материала считают, что такое «совпадение» больше смахивает на «игру мускулами», но риск инцидентов и эскалации присутствует всё равно. В итоге это может вылиться в открытый конфликт.

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Напомним, что 27 мая 20 российских кораблей вышли в Балтийское море в сопровождении самолётов и вертолётов, чтобы провести там военные учения. Одновременно с этим туда выдвинулся и флот Североатлантического альянса. В МИД РФ считают, что это может быть подготовкой к столкновению НАТО и России.

Владимир Озеров
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