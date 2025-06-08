В Европе забили тревогу из-за «столкновения» кораблей НАТО и России на Балтике

Военные учения, которые корабли НАТО проводит в Балтийском море одновременно с флотом РФ, могут стать началом вооружённого конфликта с Россией. Об этом сообщает итальянское издание Il Fatto Quotidiano.

«В 2025 году ежегодные военные учения Baltops, которые НАТО проводит с 1971 года, совпадают с другими учениями, которые в те же дни и на том же участке моря проводит Россия», — сказано в публикации.