Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июня, 09:20

ФСБ поймала наводчицу ВСУ и шпионку, следившую за офицером Черноморского флота

В Крыму задержаны 2 женщины за передачу Киеву данных об офицере и объектах ВС РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Сотрудники ФСБ задержали на территории Крыма двух женщин за передачу украинским спецслужбам сведений о военных объектах и военнослужащих через Telegram. Об этом рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Пресечена деятельность двух женщин — агентов украинских спецслужб, передававших данные о военных объектах в Крыму», — уточнили в ЦОС.

Силовики выяснили, что жительница Нижнегорского района Крыма 1987 года рождения сама связалась с администратором украинского Telegram-канала, координируемого Главным управлением разведки Минобороны Украины, и вызвалась шпионить. Она передала ГУР адреса и координаты военных объектов, в том числе полевого склада горюче-смазочных материалов одной из воинских частей, для нанесения по ним ударов ВСУ. А жительница Севастополя 1986 года рождения шпионила за военнослужащим Черноморского флота РФ по заданию Службы безопасности Украины.

Зарыл в могиле: Задержанный в Крыму украинский агент прятал мощную бомбу на кладбище
Зарыл в могиле: Задержанный в Крыму украинский агент прятал мощную бомбу на кладбище

Также в Крыму 3 июня задержали мужчину, который по заданию украинского куратора изготовил СВУ для терактов и диверсий. 60-летний житель Феодосии сам предложил помощь Службе безопасности Украины. В итоге его привлекли к «конфиденциальному сотрудничеству», которое теперь будет ему грозить большим тюремным сроком.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Украина
  • ФСБ России
  • черноморскийфлот
  • Криминал
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar