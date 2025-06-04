ФСБ поймала наводчицу ВСУ и шпионку, следившую за офицером Черноморского флота
В Крыму задержаны 2 женщины за передачу Киеву данных об офицере и объектах ВС РФ
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Сотрудники ФСБ задержали на территории Крыма двух женщин за передачу украинским спецслужбам сведений о военных объектах и военнослужащих через Telegram. Об этом рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Пресечена деятельность двух женщин — агентов украинских спецслужб, передававших данные о военных объектах в Крыму», — уточнили в ЦОС.
Силовики выяснили, что жительница Нижнегорского района Крыма 1987 года рождения сама связалась с администратором украинского Telegram-канала, координируемого Главным управлением разведки Минобороны Украины, и вызвалась шпионить. Она передала ГУР адреса и координаты военных объектов, в том числе полевого склада горюче-смазочных материалов одной из воинских частей, для нанесения по ним ударов ВСУ. А жительница Севастополя 1986 года рождения шпионила за военнослужащим Черноморского флота РФ по заданию Службы безопасности Украины.
Также в Крыму 3 июня задержали мужчину, который по заданию украинского куратора изготовил СВУ для терактов и диверсий. 60-летний житель Феодосии сам предложил помощь Службе безопасности Украины. В итоге его привлекли к «конфиденциальному сотрудничеству», которое теперь будет ему грозить большим тюремным сроком.