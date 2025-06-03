В Крыму задержан агент спецслужб Украины, изготовивший мощную бомбу
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tiko Aramyan
В Крыму задержан агент спецслужб Украины, изготовивший мощное взрывное устройство для диверсий и терактов. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
Так, житель Феодосии 1965 года рождения сам предложил помощь Службе безопасности Украины, и его привлекли к «конфиденциальному сотрудничеству». По заданию куратора он изъял из двух тайников заранее приготовленные компоненты и, получив по видеосвязи инструкцию от СБУ, собрал из них бомбу, взрывчатого вещества в котором было более 1,2 кг, а также начинённую поражающими элементами (почти полкило гвоздей).
Изготовленное СВУ он заложил в тайник в Балаклавском районе Севастополя.
А ранее ФСБ совместно со Следственным комитетом и МВД РФ задержали группу из шести граждан (2002, 2003, 2004 и 2010 годов рождения), занимавшихся поджогом транспортных объектов и праздничных атрибутов к 80-летию Победы в трёх регионах России: в Новгородской, Ленинградской и Тюменской областях. Все они действовали по поручению украинских спецслужб. ФСБ позже показала видео их допроса.