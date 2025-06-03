В Крыму задержан агент спецслужб Украины, изготовивший мощную бомбу

Так, житель Феодосии 1965 года рождения сам предложил помощь Службе безопасности Украины, и его привлекли к «конфиденциальному сотрудничеству». По заданию куратора он изъял из двух тайников заранее приготовленные компоненты и, получив по видеосвязи инструкцию от СБУ, собрал из них бомбу, взрывчатого вещества в котором было более 1,2 кг, а также начинённую поражающими элементами (почти полкило гвоздей).