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Регион
30 мая, 06:59

ФСБ задержала шесть человек за поджоги по заданию украинских мошенников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

ФСБ совместно со Следственным комитетом и МВД пресекла деятельность шестерых россиян 2002–2010 годов рождения, которые по заданию украинских спецслужб поджигали транспортные объекты и праздничные декорации к 80-летию Победы в Новгородской, Ленинградской и Тюменской областях.

Задержанные сообщили, что стали жертвами телефонных мошенников, переведя на «безопасные счета» от 100 тыс. до 1 млн рублей. Затем с ними связались лица, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов, и под угрозой уголовного преследования за финансирование ВСУ склонили к поджогам, мотивируя это проверкой антитеррористической безопасности.

В частности, подросток 2010 года рождения, действуя по указаниям куратора через мессенджер, поджёг объект на железнодорожной станции Выборг, нарушив работу железной дороги. Против всех фигурантов возбуждены дела по статье о террористическом акте, предусматривающей от 10 до 20 лет лишения свободы.

В Ленобласти совершён поджог волонтёрского штаба помощи участникам СВО
В Ленобласти совершён поджог волонтёрского штаба помощи участникам СВО

Доверчивые россияне нередко становятся жертвами украинских мошенников, которые шантажируют их и угрожают. Недавно один из таких случаев произошёл в Санкт-Петербурге, где случился пожар в здании отдела полиции на Васильевском острове. В ходе расследования была установлена подозреваемая, которой предъявлено обвинение в совершении террористического акта. По версии следствия, женщина стала жертвой мошенников, действовавших с территории Украины, и выполняла их указания. Она бросила в окно здания бутылки с зажигательной смесью.

Оксана Попова
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