ФСБ задержала шесть человек за поджоги по заданию украинских мошенников

ФСБ совместно со Следственным комитетом и МВД пресекла деятельность шестерых россиян 2002–2010 годов рождения, которые по заданию украинских спецслужб поджигали транспортные объекты и праздничные декорации к 80-летию Победы в Новгородской, Ленинградской и Тюменской областях.

Задержанные сообщили, что стали жертвами телефонных мошенников, переведя на «безопасные счета» от 100 тыс. до 1 млн рублей. Затем с ними связались лица, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов, и под угрозой уголовного преследования за финансирование ВСУ склонили к поджогам, мотивируя это проверкой антитеррористической безопасности.