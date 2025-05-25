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Регион
25 мая, 20:24

В Ленобласти совершён поджог волонтёрского штаба помощи участникам СВО

Последствия пожара в штабе в Ленобласти. Обложка © Telegram / Админка Ленобласти

Последствия пожара в штабе в Ленобласти. Обложка © Telegram / Админка Ленобласти

В городе Подпорожье Ленинградской области в результате поджога пострадал склад волонтёрского штаба, который оказывает поддержку участникам специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила пресс-служба администрации региона, уточнив, что злоумышленник был задержан.

Огонь повредил обмундирование для военных, собранное волонтёрами, посылки с одеждой и обувью для детей из Курской области, а также приобретённую технику. Руководитель волонтёрского штаба Татьяна Догадина рассказала, что в ближайшее время начнутся работы по уборке помещения. Волонтёры намерены как можно скорее собрать новую партию груза для отправки в зону проведения спецоперации.

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А совсем недавно в Санкт-Петербурге произошёл пожар в здании отдела полиции на Васильевском острове. В ходе расследования была установлена подозреваемая, которой предъявлено обвинение в совершении террористического акта. По версии следствия, женщина стала жертвой мошенников, действовавших с территории Украины, и выполняла их указания. Она бросила в окно здания бутылки с зажигательной смесью.

Антон Голыбин
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