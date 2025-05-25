В Ленобласти совершён поджог волонтёрского штаба помощи участникам СВО

В городе Подпорожье Ленинградской области в результате поджога пострадал склад волонтёрского штаба, который оказывает поддержку участникам специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила пресс-служба администрации региона, уточнив, что злоумышленник был задержан.

Огонь повредил обмундирование для военных, собранное волонтёрами, посылки с одеждой и обувью для детей из Курской области, а также приобретённую технику. Руководитель волонтёрского штаба Татьяна Догадина рассказала, что в ближайшее время начнутся работы по уборке помещения. Волонтёры намерены как можно скорее собрать новую партию груза для отправки в зону проведения спецоперации.