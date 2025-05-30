ФСБ показала видео задержаний и допросов задержанных за поджоги по заданию Киева
Федеральная служба безопасности РФ опубликовала видео, на котором показан процесс задержания и допроса людей, совершивших поджоги по заданию украинских спецслужб. Как сообщили в ведомстве, всего было задержано шесть человек в трёх регионах.
Кадры задержания и допроса задержанных за поджоги под влиянием Киева. Видео © ЦОС ФСБ РФ
По словам задержанных, они якобы стали жертвами телефонных мошенников, которые угрозами и вымогательством заставляли совершать поджоги.
Напомним, что ранее правоохранительные органы — ФСБ совместно со Следственным комитетом и МВД РФ — задержали группу из шести граждан человек (2002, 2003, 2004 и 2010 годов рождения), занимавшихся поджогом транспортных объектов и праздничных атрибутов к 80-летию Победы. Все злоумышленники действовали по поручению украинских спецслужб. Инциденты произошли в трёх регионах России: в Новгородской, Ленинградской и Тюменской областях.
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