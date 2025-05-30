ФСБ показала видео задержаний и допросов задержанных за поджоги по заданию Киева

Федеральная служба безопасности РФ опубликовала видео, на котором показан процесс задержания и допроса людей, совершивших поджоги по заданию украинских спецслужб. Как сообщили в ведомстве, всего было задержано шесть человек в трёх регионах.

Кадры задержания и допроса задержанных за поджоги под влиянием Киева. Видео © ЦОС ФСБ РФ

По словам задержанных, они якобы стали жертвами телефонных мошенников, которые угрозами и вымогательством заставляли совершать поджоги.