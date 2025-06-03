Зарыл в могиле: Задержанный в Крыму украинский агент прятал мощную бомбу на кладбище
ФСБ: Изготовивший бомбу агент СБУ спрятал её на кладбище в Севастополе
Мощнейшая бомба, созданная украинским агентом, хранилась на кладбище. Обложка © ЦОС ФСБ РФ
Мощнейшая бомба, созданная для диверсий и терактов агентом спецслужб Украины, хранилась на кладбище в Севастополе. Мужчина спрятал взрывное устройство в тайнике, говорится в материалах, обнародованных Центром общественных связей ФСБ России.
Украинский агент, задержанный в Крыму. Видео © ЦОС ФСБ РФ
Перед тем как прятать бомбу мужчина собрал её самостоятельно. Он получил с украинской стороны необходимую видеоинструкцию и собрал устройство, которое позже потребовалось спрятать. Ему не указывали конкретное место для тайника, он самостоятельно выбрал кладбище в Севастополе.
«Меня не ограничивали, в каком месте это спрятать. Я поехал туда, куда поехал. Закопал всё это и сбросил координаты со стрелочками, где это лежит», — добавил он.
Напомним, что в Крыму 3 июня задержали мужчину, который по заданию украинского куратора изготовил СВУ для терактов и диверсий. 60-летний житель Феодосии сам предложил помощь Службе безопасности Украины. В итоге его привлекли к «конфиденциальному сотрудничеству», которое теперь будет ему грозить большим тюремным сроком.