Зарыл в могиле: Задержанный в Крыму украинский агент прятал мощную бомбу на кладбище

Мощнейшая бомба, созданная для диверсий и терактов агентом спецслужб Украины, хранилась на кладбище в Севастополе. Мужчина спрятал взрывное устройство в тайнике, говорится в материалах, обнародованных Центром общественных связей ФСБ России.

Украинский агент, задержанный в Крыму. Видео © ЦОС ФСБ РФ

Перед тем как прятать бомбу мужчина собрал её самостоятельно. Он получил с украинской стороны необходимую видеоинструкцию и собрал устройство, которое позже потребовалось спрятать. Ему не указывали конкретное место для тайника, он самостоятельно выбрал кладбище в Севастополе.

«Меня не ограничивали, в каком месте это спрятать. Я поехал туда, куда поехал. Закопал всё это и сбросил координаты со стрелочками, где это лежит», — добавил он.