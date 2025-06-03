В Подмосковье двое парней подорвались, испытав самодельную бомбу

В подмосковном посёлке Томилино двое молодых людей госпитализированы с тяжёлыми травмами после взрыва. Сами пострадавшие, по данным Mash, утверждают, что хлопок раздался, когда они вскрыли неизвестный пакет, найденный за одним из домов. Но по одной из версий, на самом деле, они неудачно испытали самодельную взрывчатку.