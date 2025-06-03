В Подмосковье двое парней подорвались, испытав самодельную бомбу
Mash: Двое студентов госпитализированы после взрыва в подмосковном Томилино
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В подмосковном посёлке Томилино двое молодых людей госпитализированы с тяжёлыми травмами после взрыва. Сами пострадавшие, по данным Mash, утверждают, что хлопок раздался, когда они вскрыли неизвестный пакет, найденный за одним из домов. Но по одной из версий, на самом деле, они неудачно испытали самодельную взрывчатку.
Ранее сотрудники ФСБ задержали в Новокузнецке подростка, который по заданию террористов с Украины готовил взрыв на территории городского военкомата. 17-летний россиянин сам собрал СВУ и планировал его подрыв, действуя по указанию кураторов.