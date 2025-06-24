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24 июня, 17:34

«Бурное презрение»: СМИ узнали, почему на саммите НАТО Зеленского прячут от Трампа

WP: Организаторы саммита НАТО избегают публичной встречи Зеленского и Трампа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Организаторы саммита НАТО в Гааге намеренно избегают ситуаций, при которых Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп могли бы оказаться рядом на публике, сообщил The Washington Post. Возможность неформальной встречи между ними не исключается, но на официальных мероприятиях их стараются разводить по разным траекториям.

«Трамп может встретиться с Зеленским на полях саммита, но представители НАТО стараются держать их на расстоянии друг от друга на публике — это признание порой бурного презрения Трампа к (Зеленскому)», — говорится в статье.

Такое поведение, как отмечают источники издания, связано с личным отношением Трампа к экс-комику, которое сопровождается резкой критикой и демонстративным дистанцированием.

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Ранее Трамп допустил возможность встречи с Зеленским на саммите НАТО в Гааге. Отвечая на вопрос журналиста на борту президентского самолёта, он коротко ответил: «Да, наверное».

Милена Скрипальщикова
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