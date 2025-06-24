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24 июня, 16:16

Трамп заявил, что может встретиться с Зеленским на саммите НАТО в Гааге

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп заявил о возможной встрече с Владимиром Зеленским на саммите НАТО, который проходит в Гааге. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.

«Да, наверное», — ответил американский лидер во время брифинга на борту президентского самолёта журналисту, задавшему вопрос о возможной встрече с Зеленским.

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Напомним, что предыдущая встреча американского лидера и экс-комика должна была состояться на полях саммита G7 в Канаде. Однако Трамп покинул мероприятие раньше времени и назначенной встречи не произошло. Он пробыл в Кананаскисе не более 10 часов, успев озвучить, что не планирует усиливать санкции против России, ожидая достижения соглашений по Украине.

Полина Никифорова
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