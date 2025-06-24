Трамп заявил, что может встретиться с Зеленским на саммите НАТО в Гааге

Президент США Дональд Трамп заявил о возможной встрече с Владимиром Зеленским на саммите НАТО, который проходит в Гааге. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.

Психолог ответила, почему хамелеон-Зеленский пришёл к Карлу III в костюме, а ради Трампа не стал менять футболку

Психолог ответила, почему хамелеон-Зеленский пришёл к Карлу III в костюме, а ради Трампа не стал менять футболку

Напомним, что предыдущая встреча американского лидера и экс-комика должна была состояться на полях саммита G7 в Канаде. Однако Трамп покинул мероприятие раньше времени и назначенной встречи не произошло. Он пробыл в Кананаскисе не более 10 часов, успев озвучить, что не планирует усиливать санкции против России, ожидая достижения соглашений по Украине.