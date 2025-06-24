Трамп заявил, что может встретиться с Зеленским на саммите НАТО в Гааге
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Президент США Дональд Трамп заявил о возможной встрече с Владимиром Зеленским на саммите НАТО, который проходит в Гааге. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.
«Да, наверное», — ответил американский лидер во время брифинга на борту президентского самолёта журналисту, задавшему вопрос о возможной встрече с Зеленским.
Напомним, что предыдущая встреча американского лидера и экс-комика должна была состояться на полях саммита G7 в Канаде. Однако Трамп покинул мероприятие раньше времени и назначенной встречи не произошло. Он пробыл в Кананаскисе не более 10 часов, успев озвучить, что не планирует усиливать санкции против России, ожидая достижения соглашений по Украине.