Стало известно, что скрывается за срочным отъездом Трампа с саммита G7

По данным Financial Times, президент США Дональд Трамп покинул саммит G7 в Канаде раньше срока не только по озвученной им причине — конфликт между Израилем и Ираном. Всё дело в президенте Франции Эмманюэле Макроне и главе киевского режима Владимире Зеленском.

«Его решение уехать было отчасти вызвано раздражением на президента Франции Эммануэля Макрона, <...> а также отсутствием у президента США интереса к встрече с украинским лидером», — говорится в публикации британской газеты Financial Times, которая ссылается на свои источники.

Отношение американского лидера к Макрону обусловлено его позицией по Гренландии. Президент Франции против идеи Трампа взять остров под контроль.