Стало известно, что скрывается за срочным отъездом Трампа с саммита G7
FT: Трамп был вынужден покинуть саммит G7, чтобы избежать встречи с Зеленским
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michael Candelori
По данным Financial Times, президент США Дональд Трамп покинул саммит G7 в Канаде раньше срока не только по озвученной им причине — конфликт между Израилем и Ираном. Всё дело в президенте Франции Эмманюэле Макроне и главе киевского режима Владимире Зеленском.
«Его решение уехать было отчасти вызвано раздражением на президента Франции Эммануэля Макрона, <...> а также отсутствием у президента США интереса к встрече с украинским лидером», — говорится в публикации британской газеты Financial Times, которая ссылается на свои источники.
Отношение американского лидера к Макрону обусловлено его позицией по Гренландии. Президент Франции против идеи Трампа взять остров под контроль.
В статье также подчеркнули, что Зеленский, в свою очередь, приглашён в Гаагу на ужин во вторник вечером.
Следует отметить, что Трамп провёл на саммите G7 менее 10 часов. За это время он заявил, что не планирует ужесточать санкции против России, мотивируя это надеждой на прогресс в урегулировании украинского конфликта. Вскоре после отъезда американского лидера саммит покинул и Зеленский. Сообщается, что на протяжении всего своего пребывания на саммите экс-комик выглядел расстроенным.