Главарь киевского режима Владимир Зеленский принял решение досрочно завершить свой визит в Канаду, где проходил саммит G7. Об этом сообщили украинское издание «Суспiльне» и телеканал CBC News со ссылкой на информированные источники. Как уточняется, экс-комик вылетел обратно в Киев. По данным СМИ, изменение планов произошло на фоне массированных ночных атак на столицу Украины, а также в связи с решением президента США Дональда Трампа досрочно покинуть мероприятие.

Саммит «Большой семёрки» проходил с 15 по 17 июня. На заключительный день, 17 июня, была запланирована личная встреча Зеленского и Трампа, однако в последний момент американский лидер вернулся в Вашингтон. Ранее визит главаря киевского режима в Канаду рассматривался как важный шаг в переговорах с западными партнёрами, в том числе с США, по вопросам дальнейшей военной и финансовой поддержки Незалежной.