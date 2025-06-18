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Регион
18 июня, 02:23

Зеленский экстренно покинул саммит G7 в Канаде

CBC: Зеленский досрочно завершил визит в Канаду на фоне атак на Киев

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Главарь киевского режима Владимир Зеленский принял решение досрочно завершить свой визит в Канаду, где проходил саммит G7. Об этом сообщили украинское издание «Суспiльне» и телеканал CBC News со ссылкой на информированные источники. Как уточняется, экс-комик вылетел обратно в Киев. По данным СМИ, изменение планов произошло на фоне массированных ночных атак на столицу Украины, а также в связи с решением президента США Дональда Трампа досрочно покинуть мероприятие.

Саммит «Большой семёрки» проходил с 15 по 17 июня. На заключительный день, 17 июня, была запланирована личная встреча Зеленского и Трампа, однако в последний момент американский лидер вернулся в Вашингтон. Ранее визит главаря киевского режима в Канаду рассматривался как важный шаг в переговорах с западными партнёрами, в том числе с США, по вопросам дальнейшей военной и финансовой поддержки Незалежной.

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Напомним, ранее Владимир Зеленский прибыл на саммит G7, который проходил в канадском городе Кананаскис. Он планировал принять участие в специальном заседании лидеров стран «Группы семи», посвящённом теме «Сильная и суверенная Украина». Кроме того, глава киевского режима выступил с призывом обеспечить Украине стабильную финансовую поддержку в размере 40 миллиардов долларов ежегодно.

Андрей Васильев
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