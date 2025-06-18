Зеленский попросил Запад оформить ежегодную подписку на Украину
Зеленский призвал G7 выделять Украине 40 миллиардов долларов в год
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Глава киевского режима Владимир Зеленский на саммите «Большой семёрки» призвал обеспечить Украине ежегодный приток средств в размере 40 миллиардов долларов. По его словам, это должно быть единогласным решением стран-участниц G7, включая США.
«Важно обеспечить 40 млрд ежегодной бюджетной поддержки для Украины — для нашей устойчивости. И это должно быть общее решение G7, включая США», — заявил бывший комик.
Напомним, саммит «Большой семёрки» под названием «Сильная и суверенная Украина» проходит в Канаде. В рамках своего визита Зеленский запланировал ряд встреч с ключевыми мировыми лидерами. В списке был и президент США Дональд Трамп, но тот покинул саммит.