ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июня, 22:02

Зеленский попросил Запад оформить ежегодную подписку на Украину

Зеленский призвал G7 выделять Украине 40 миллиардов долларов в год

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Глава киевского режима Владимир Зеленский на саммите «Большой семёрки» призвал обеспечить Украине ежегодный приток средств в размере 40 миллиардов долларов. По его словам, это должно быть единогласным решением стран-участниц G7, включая США.

«Важно обеспечить 40 млрд ежегодной бюджетной поддержки для Украины — для нашей устойчивости. И это должно быть общее решение G7, включая США», — заявил бывший комик.

Попала в кадр: Премьер Италии закатила глаза после слов Макрона на саммите G7
Попала в кадр: Премьер Италии закатила глаза после слов Макрона на саммите G7

Напомним, саммит «Большой семёрки» под названием «Сильная и суверенная Украина» проходит в Канаде. В рамках своего визита Зеленский запланировал ряд встреч с ключевыми мировыми лидерами. В списке был и президент США Дональд Трамп, но тот покинул саммит.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • g7
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • США
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar