Макрон отказался брать ответственность за смену позиции США на саммите G7
Эммануэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak
Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал заявление американского коллеги Дональда Трампа, который обвинил его в «ошибке» и внезапно покинул саммит G7 в Канаде. Французский лидер подчеркнул, что не считает себя ответственным за изменение позиции Вашингтона.
Макрон напомнил, что президент США объяснил свой ранний отъезд необходимостью вести переговоры, намекнув, что речь может идти о диалоге по урегулированию конфликта. По словам французского лидера, решение Штатов не было инициировано его действиями или заявлениями.
«Я не отвечаю за изменение позиции американской администрации. Так что вчера я сказал то, что у меня было сказать», — заявил Макрон журналистам.
Он добавил, что считает факт начала переговоров положительным моментом, и его взгляды остаются неизменными, несмотря на произошедший дипломатический инцидент.
Ранее американский президент Дональд Трамп опроверг высказывания своего французского коллеги Эмманюэля Макрона, который связал его досрочный отъезд с саммита G7 в Канаде с усилиями по достижению перемирия между Ираном и Израилем. По словам хозяина Белого дома, президент Франции, стремящийся к публичности, ошибочно истолковал причины его возвращения в Вашингтон. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил в соцсети X, что Трамп нанёс серьёзное унижение Макрону, покинув саммит раньше времени.