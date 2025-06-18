Макрон отказался брать ответственность за смену позиции США на саммите G7

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал заявление американского коллеги Дональда Трампа, который обвинил его в «ошибке» и внезапно покинул саммит G7 в Канаде. Французский лидер подчеркнул, что не считает себя ответственным за изменение позиции Вашингтона.

Макрон напомнил, что президент США объяснил свой ранний отъезд необходимостью вести переговоры, намекнув, что речь может идти о диалоге по урегулированию конфликта. По словам французского лидера, решение Штатов не было инициировано его действиями или заявлениями.

«Я не отвечаю за изменение позиции американской администрации. Так что вчера я сказал то, что у меня было сказать», — заявил Макрон журналистам.