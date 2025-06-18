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18 июня, 07:43

Едва сдерживал слёзы: В поведении Зеленского на саммите G7 увидели одну деталь

Guardian: Зеленский выглядел раздосадованным на саммите «Большой семерки»

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Глава киевского режима на саммите G7 выглядел очень омрачённым и не смог скрыть от журналистов этих эмоций. Об этом сообщает издание The Guardian.

«Выглядя печальным, Зеленский заявил о необходимости помощи его военным со стороны союзников», — говорится в публикации.

Зеленский грустил из-за нескольких факторов. Запланированная встреча с президентом США Дональдом Трампом не состоялась в связи с досрочным отбытием последнего. Кроме того, США заблокировали принятие совместного заявления G7 по Украине. По некоторым данным, украинская делегация выразила недовольство результатами саммита для Киева. Пресс-секретарь Белого дома объяснила ранний отъезд Трампа обострением ситуации на Ближнем Востоке.

Оказался в тени: СМИ сообщили о позорном провале Зеленского на саммите G7
Оказался в тени: СМИ сообщили о позорном провале Зеленского на саммите G7

Напомним, что Трамп пробыл в Кананаскисе менее 10 часов. За это время он заявил об отсутствии планов по ужесточению санкций против России, объяснив это надеждой на прогресс в урегулировании украинского конфликта. Почти следом за американским лидером саммит покинул и Зеленский. Их встреча не состоялась.

Алиса Хуссаин
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