Едва сдерживал слёзы: В поведении Зеленского на саммите G7 увидели одну деталь
Guardian: Зеленский выглядел раздосадованным на саммите «Большой семерки»
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov
Глава киевского режима на саммите G7 выглядел очень омрачённым и не смог скрыть от журналистов этих эмоций. Об этом сообщает издание The Guardian.
«Выглядя печальным, Зеленский заявил о необходимости помощи его военным со стороны союзников», — говорится в публикации.
Зеленский грустил из-за нескольких факторов. Запланированная встреча с президентом США Дональдом Трампом не состоялась в связи с досрочным отбытием последнего. Кроме того, США заблокировали принятие совместного заявления G7 по Украине. По некоторым данным, украинская делегация выразила недовольство результатами саммита для Киева. Пресс-секретарь Белого дома объяснила ранний отъезд Трампа обострением ситуации на Ближнем Востоке.
Напомним, что Трамп пробыл в Кананаскисе менее 10 часов. За это время он заявил об отсутствии планов по ужесточению санкций против России, объяснив это надеждой на прогресс в урегулировании украинского конфликта. Почти следом за американским лидером саммит покинул и Зеленский. Их встреча не состоялась.