Едва сдерживал слёзы: В поведении Зеленского на саммите G7 увидели одну деталь

Глава киевского режима на саммите G7 выглядел очень омрачённым и не смог скрыть от журналистов этих эмоций. Об этом сообщает издание The Guardian.

«Выглядя печальным, Зеленский заявил о необходимости помощи его военным со стороны союзников», — говорится в публикации.