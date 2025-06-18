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18 июня, 06:09

Оказался в тени: СМИ сообщили о позорном провале Зеленского на саммите G7

WSJ: Зеленский покинул саммит G7, не сумев заручиться нужной ему поддержкой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский покинул саммит G7 в Канаде, не добившись ожидаемой поддержки, сообщила газета The Wall Street Journal. Его визит в Кананаскис оказался в тени внезапного отъезда президента США Дональда Трампа, который уехал до прибытия украинского лидера, чем привлёк к себе основное внимание.

По данным издания, некоторые западные чиновники выражают обеспокоенность тем, что Вашингтон стремится наладить диалог с Москвой, одновременно сокращая помощь Киеву. WSJ также отметила разницу в риторике G7. Если ранее коммюнике «семёрки» содержали резкие осуждения России и обещания «непревзойдённой поддержки» Украине, то заявление председателя саммита, премьер-министра Канады Марка Карни, оказалось мягче. В нём лидеры G7 выразили поддержку усилиям Трампа по урегулированию конфликта и призвали к усилению санкционного давления на Россию, но единого заявления по Украине согласовать не удалось.

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Напомним, что Зеленский принял решение досрочно завершить свой визит в Канаду, где проходил саммит G7. Предварительно, изменение планов произошло на фоне массированных ночных атак на столицу Украины, а также в связи с решением президента США Дональда Трампа досрочно покинуть мероприятие.

Оксана Попова
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