На саммите «Большой семёрки» в Канаде не состоялась запланированная встреча президента США Дональда Трампа и главаря киевского режима Владимира Зеленского. По оценке издания Berliner Zeitung, этот инцидент стал серьёзным разочарованием для украинской стороны.

«Преждевременное возвращение Трампа в Вашингтон — горькое послание для Украины: ситуация на Украине уходит на второй план. Неизвестно, будет ли у Зеленского ещё один шанс пообщаться с Трампом в ближайшем будущем. Для Вашингтона пожар в Киеве, Одессе и т. д. менее опасен, чем в Тегеране и Тель-Авиве», — говорится в сообщении.