«Горькое послание для Украины»: Киев проиграл за внимание Трампа на саммите в Канаде
BZ: Отмена встречи Трампа и Зеленского на G7 стала горьким посланием для Украины
Дональд Трамп. Обложка © Flickr / The White House
На саммите «Большой семёрки» в Канаде не состоялась запланированная встреча президента США Дональда Трампа и главаря киевского режима Владимира Зеленского. По оценке издания Berliner Zeitung, этот инцидент стал серьёзным разочарованием для украинской стороны.
«Преждевременное возвращение Трампа в Вашингтон — горькое послание для Украины: ситуация на Украине уходит на второй план. Неизвестно, будет ли у Зеленского ещё один шанс пообщаться с Трампом в ближайшем будущем. Для Вашингтона пожар в Киеве, Одессе и т. д. менее опасен, чем в Тегеране и Тель-Авиве», — говорится в сообщении.
Издание утверждает, что этот факт указывает на различия в подходах к кризису между Соединёнными Штатами и европейскими странами. Отмена двусторонних переговоров свидетельствует о переосмыслении американской политики.
Напомним, Трамп покинул саммит G7 преждевременно. Он пробыл в Кананаскисе не более 10 часов, успев озвучить, что не планирует усиливать санкции против России, ожидая достижения соглашений по Украине. Позднее хозяин Белого дома отверг заявление французского президента Эмманюэля Макрона, который посчитал, что отъезд связан с конфликтом между Ираном и Израилем.