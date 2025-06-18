Поездка Макрона в Гренландию вывела Трампа из себя

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство поездкой французского лидера Эмманюэля Макрона в Гренландию. Об этом сообщает издание Financial Times (FT).

По данным издания, раздражение хозяина Белого дома относительно визита Макрона сыграло роль в его решении преждевременно покинуть встречу лидеров в Канаде. При этом один из британских представителей отметил, что американский лидер испытывал усталость от саммита.