«Игра в бирюльки»: Психолог объяснила, почему Трамп постоянно «отфутболивает» Зеленского

Владимира Зеленского постоянно «отфутболивают», в том числе и президент США Дональд Трамп, который не воспринимает его всерьёз. Об этом Life.ru рассказала психолог Марианна Абравитова. По мнению специалиста, для Трампа фигура Зеленского ничего не значит, поэтому он не тратит на него свои силы и время.

Для Трампа, психологически даже, фигура Зеленского — это что-то небольшое, незаметное без бинокля. Поэтому он, в принципе, даже не хочет опускать на него взгляд и тратить энергию на то, что ему неинтересно. Марианна Абравитова Психолог

Абравитова подчеркнула уникальность психологического портрета Трампа. По её мнению, для понимания его личности необходимо учитывать его биографию, принятые им решения и особенности мышления. Она отметила, что у Трампа размыты границы между допустимым и недопустимым, как внутренние, так и внешние, и его действия и предложения часто выходят за рамки общепринятых норм.

«Он за короткое время — за сутки, двое или трое — совершил глобальные перестановки в мировоззрении. Для него все — это фигуры на шахматной или шашечной доске. Восприятие Зеленского и даже европейских лидеров — это скорее игра в бирюльки, а не шахматы. Это с психологической точки зрения», — отметила психолог.

Специалист считает, что психологический анализ Зеленского нецелесообразен, поскольку его состояние далеко от адекватного. По мнению эксперта, экс-комик утратил связь с реальностью. Это связано как с его изначальной неподготовленностью к президентской должности, так и с предполагаемым употреблением запрещённых веществ, что приводит к постоянному изменению сознания.

«Здесь, конечно, имеют место психологические манипуляции: Зеленскому улыбаются, вводят в заблуждение и делают то, что выгодно собеседникам. Он полностью используется всеми кому не лень», — отметила эксперт.