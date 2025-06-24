Психолог ответила, почему хамелеон-Зеленский пришёл к Карлу III в костюме, а ради Трампа не стал менять футболку

Владимир Зеленский использует манипулятивную технику, надев на встречу с королём Карлом III костюм, а президента США Дональда Трампа заставив любоваться традиционным свитшотом с тризубом. Об «масках» главы киевского режима Life.ru рассказала психолог, психоаналитик Марианна Абравитова.

Она напомнила, что Зеленский в первую очередь — комик, артист, который надевает маски в зависимости от того, на какую сцену выходит.

Ранее он был в маске человека, который чуть ли не сидит в окопах, и поэтому ему не до костюмов. И, естественно, так как денег нет — а он ездил во все страны их просить — то и на костюм тоже нет. Это манипулятивная техника: вызвать у кого-то жалость, обратить внимание на то, что идёт война, даже костюмом, приходя на встречи с Трампом. Марианна Абравитова Психолог, психоаналитик

А на встречу к Карлу III Зеленский надел костюм, потому что это выгодно и укладывается в рамки его манипулятивной психологии: первым делом нужно произвести правильное впечатление, которое будет соответствовать тому, зачем и к кому он приехал. Абравитова считает, что Зеленский ранее допустил очень большую стратегическую ошибку, не став надевать костюм на встречу с Дональдом Трампом в Белом доме. И сейчас — на встрече с британским королём — он решил этой ошибки избежать.

«И, кстати говоря, чтобы продемонстрировать Трампу, что он все-таки учёл его критику», — добавляет психолог.

По словам эксперта, на костюм Зеленского точно обратят внимание в Белом доме. И вывода там могут сделать два. Либо сочтут неуважением и пренебрежением его наряд во время встречи с Трампом, либо президент США похвалит сам себя за том, что научил главу киевского режима вести себя в приличном обществе.

«Что касается Зеленского, то это человек, который мимикрирует под среду, под то, как выгодно, как нужно произвести впечатление, прогнуться. В общем-то, я бы назвала его человеком-хамелеоном. Его макнули очень глубоко в грязную лужу лицом. И, соответственно, эти перестройки и подстройки в виде, например, того, что он даже готов надеть костюм, чтобы пойти на официальную встречу, налицо. Так что мы ещё много увидим хамелеонистых действий со стороны Зеленского», — заключила психолог.