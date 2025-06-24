«Будет в бешенстве»: Зеленский совершил шаг, который ему не простит Трамп

Глава киевского режима Владимир Зеленский на встрече с британским монархом Карлом III может вызвать недовольство президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Daily Express.

Как отмечают политические обозреватели, визит Зеленского к королю Великобритании в костюме может спровоцировать негативную реакцию американского президента. Этот эпизод приобретает особую значимость на фоне предыдущего инцидента, когда экс-комик сознательно проигнорировал дресс-код во время визита в Белый дом.

«Зеленский встретился с Карлом III в чёрных пиджаке и брюках, а не в своей привычной одежде в военном стиле, что точно разозлит Дональда Трампа», — говорится в публикации.

Особое раздражение Трампа, по мнению экспертов, может вызвать именно этот контраст в подходе к разным мировым лидерам.