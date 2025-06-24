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24 июня, 07:59

«Будет в бешенстве»: Зеленский совершил шаг, который ему не простит Трамп

DE: Трамп будет очень зол из-за визита Зеленского к Карлу III в костюме

Трамп и Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Трамп и Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Глава киевского режима Владимир Зеленский на встрече с британским монархом Карлом III может вызвать недовольство президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Daily Express.

Как отмечают политические обозреватели, визит Зеленского к королю Великобритании в костюме может спровоцировать негативную реакцию американского президента. Этот эпизод приобретает особую значимость на фоне предыдущего инцидента, когда экс-комик сознательно проигнорировал дресс-код во время визита в Белый дом.

«Зеленский встретился с Карлом III в чёрных пиджаке и брюках, а не в своей привычной одежде в военном стиле, что точно разозлит Дональда Трампа», — говорится в публикации.

Особое раздражение Трампа, по мнению экспертов, может вызвать именно этот контраст в подходе к разным мировым лидерам.

Лондон, готовься к трауру: Зеленский добрался до Карла III, и это не сулит монарху ничего хорошего
Лондон, готовься к трауру: Зеленский добрался до Карла III, и это не сулит монарху ничего хорошего

Ранее находящийся под стражей депутат Рады Александр Дубинский выступил с экстравагантным предложением в адрес американских властей. По его мнению, если Зеленский вновь появится в Вашингтоне без официального костюма, его следует немедленно депортировать, не позволяя даже сойти с трапа самолёта.

Алиса Хуссаин
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