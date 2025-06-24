Россия планирует новые военные операции на территории стран НАТО. С таким заявлением выступил Владимир Зеленский. Он утверждает, что события на Украине являются своего рода подготовкой к этим потенциальным действиям.

«Это касается не только Украины. То, что сейчас происходит у нас, — часть подготовки к будущим военным действиям против стран НАТО», — сказал экс-комик, выступая на саммите НАТО в Гааге.

Он также добавил, что военные усилия России подпитываются не только нефтью, но и помощью от КНДР и Ирана. Исходя из этого, Зеленский призвал к объединенной солидарности как к наиболее эффективной форме защиты.