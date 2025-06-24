«Готовит новые операции»: Зеленский привёз на саммит НАТО сказку о нападении России
Зеленский: Россия готовит новые операции на территории НАТО
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Россия планирует новые военные операции на территории стран НАТО. С таким заявлением выступил Владимир Зеленский. Он утверждает, что события на Украине являются своего рода подготовкой к этим потенциальным действиям.
«Это касается не только Украины. То, что сейчас происходит у нас, — часть подготовки к будущим военным действиям против стран НАТО», — сказал экс-комик, выступая на саммите НАТО в Гааге.
Он также добавил, что военные усилия России подпитываются не только нефтью, но и помощью от КНДР и Ирана. Исходя из этого, Зеленский призвал к объединенной солидарности как к наиболее эффективной форме защиты.
Ранее вопрос о предполагаемом нападении России на НАТО в ближайшие пять лет задали генсеку альянса. Он поставил Марка Рютте в затруднительное положение. Не давая прямого ответа, он ограничился предупреждением о «разрушительных последствиях» для России в случае атаки на альянс.