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24 июня, 13:11

«Готовит новые операции»: Зеленский привёз на саммит НАТО сказку о нападении России

Зеленский: Россия готовит новые операции на территории НАТО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicolas Economou

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicolas Economou

Россия планирует новые военные операции на территории стран НАТО. С таким заявлением выступил Владимир Зеленский. Он утверждает, что события на Украине являются своего рода подготовкой к этим потенциальным действиям.

«Это касается не только Украины. То, что сейчас происходит у нас, — часть подготовки к будущим военным действиям против стран НАТО», — сказал экс-комик, выступая на саммите НАТО в Гааге.

Он также добавил, что военные усилия России подпитываются не только нефтью, но и помощью от КНДР и Ирана. Исходя из этого, Зеленский призвал к объединенной солидарности как к наиболее эффективной форме защиты.

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Ранее вопрос о предполагаемом нападении России на НАТО в ближайшие пять лет задали генсеку альянса. Он поставил Марка Рютте в затруднительное положение. Не давая прямого ответа, он ограничился предупреждением о «разрушительных последствиях» для России в случае атаки на альянс.

Наталья Демьянова
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