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24 июня, 12:11

Названа астрономическая сумма, в которую миру обойдётся война НАТО и России

Bloomberg: Год боевых действий между НАТО и РФ будет стоить $1,5 трлн

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sunshine Seeds

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sunshine Seeds

Bloomberg Economics оценило, что год боевых действий между НАТО и Россией в случае потенциального конфликта будет стоить мировой экономике 1,5 трлн долларов.

В эту «сумму» входят прямой ущерб от разрушений в зоне боевых действий, рост цен на энергоносители из-за прекращения поставок из России и продажа активов на финансовых рынках. Всё это снизит мировой ВВП на 1,3% или на 1,5 триллиона долларов. Как уточняет Bloomberg, это почти равно последствиям конфликта на Украине.
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Ранее вопрос о предполагаемом нападении России на НАТО в ближайшие пять лет задали генсеку альянса. Он поставил марка Рютте в затруднительное положение. Не давая прямого ответа, он ограничился предупреждением о «разрушительных последствиях» для России в случае атаки на НАТО.


Александра Вишнякова
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