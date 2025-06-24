Названа астрономическая сумма, в которую миру обойдётся война НАТО и России

Bloomberg Economics оценило, что год боевых действий между НАТО и Россией в случае потенциального конфликта будет стоить мировой экономике 1,5 трлн долларов.

Ранее вопрос о предполагаемом нападении России на НАТО в ближайшие пять лет задали генсеку альянса. Он поставил марка Рютте в затруднительное положение. Не давая прямого ответа, он ограничился предупреждением о «разрушительных последствиях» для России в случае атаки на НАТО.



