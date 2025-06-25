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25 июня, 13:01

Трамп встретился с Зеленским на саммите НАТО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО в Гааге, сообщает УНИАН.

Ранее Трамп заявил, что намерен поговорить с Зеленским о трудностях, с которыми сталкивается экс-комик. Американский лидер также подчеркнул, что считает его «отличным парнем».

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При этом ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснил, что на саммите НАТО в Гааге исключили участие главаря киевского режима в рабочих дискуссиях. Такое решение связано с нежеланием представителей США, Турции, Словакии и Венгрии вести диалог с экс-комиком в рамках альянса. Зеленского пригласили только на неформальный ужин с лидерами альянса, а во время групповой фотосъёмки на саммите НАТО Зеленского разместили подальше от президента США Дональда Трампа.

Александра Вишнякова
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