Трамп рассказал о планах обсудить трудности с «отличным парнем» Зеленским
Трамп назвал Зеленского «отличным парнем» и пообещал обсудить трудности
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Президент США Дональд Трамп на полях саммита НАТО заявил, что намерен поговорить с Владимиром Зеленским о трудностях, с которыми сталкивается экс-комик. Американский лидер также подчеркнул, что считает его «отличным парнем».
«Мы обсудим очевидное. Обсудим трудности. У него есть небольшие трудности», — отметил Трамп в разговоре с журналистами.
Хозяин Белого дома подтвердил, что собирается провести встречу с Зеленским. По его словам, одной из ключевых тем станет ситуация на Украине. Он также отметил, что Зеленский переживает непростые времена.
Накануне саммита НАТО Трамп не исключил возможность встречи с Владимиром Зеленским. Он заявил, что намерен узнать, как у того обстоят дела, отметив, что украинский лидер оказался «в очень сложной ситуации, в которой не должен был бы находиться».