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25 июня, 10:51

Трамп рассказал о планах обсудить трудности с «отличным парнем» Зеленским

Трамп назвал Зеленского «отличным парнем» и пообещал обсудить трудности

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп на полях саммита НАТО заявил, что намерен поговорить с Владимиром Зеленским о трудностях, с которыми сталкивается экс-комик. Американский лидер также подчеркнул, что считает его «отличным парнем».

«Мы обсудим очевидное. Обсудим трудности. У него есть небольшие трудности», — отметил Трамп в разговоре с журналистами.

Хозяин Белого дома подтвердил, что собирается провести встречу с Зеленским. По его словам, одной из ключевых тем станет ситуация на Украине. Он также отметил, что Зеленский переживает непростые времена.

Испугавшийся Трампа Зеленский нацепил костюм для саммита НАТО
Испугавшийся Трампа Зеленский нацепил костюм для саммита НАТО

Накануне саммита НАТО Трамп не исключил возможность встречи с Владимиром Зеленским. Он заявил, что намерен узнать, как у того обстоят дела, отметив, что украинский лидер оказался «в очень сложной ситуации, в которой не должен был бы находиться».

Милена Скрипальщикова
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