Трамп рассказал о планах обсудить трудности с «отличным парнем» Зеленским

Президент США Дональд Трамп на полях саммита НАТО заявил, что намерен поговорить с Владимиром Зеленским о трудностях, с которыми сталкивается экс-комик. Американский лидер также подчеркнул, что считает его «отличным парнем».

«Мы обсудим очевидное. Обсудим трудности. У него есть небольшие трудности», — отметил Трамп в разговоре с журналистами.

Хозяин Белого дома подтвердил, что собирается провести встречу с Зеленским. По его словам, одной из ключевых тем станет ситуация на Украине. Он также отметил, что Зеленский переживает непростые времена.