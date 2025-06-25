Президент США Дональд Трамп перед отправлением на саммит НАТО в Гааге не исключил встречу с главарём киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Fox News.

«Да, возможно, я увижусь с ним. <…> Спрошу о том, как у него дела. Он в очень сложной ситуации, в которой не следовало бы оказываться», — ответил американский лидер на вопрос о встрече с экс-комиком.