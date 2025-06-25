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25 июня, 04:51
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Трамп перед саммитом НАТО признал тяжёлое положение Зеленского

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Президент США Дональд Трамп перед отправлением на саммит НАТО в Гааге не исключил встречу с главарём киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Fox News.

«Да, возможно, я увижусь с ним. <…> Спрошу о том, как у него дела. Он в очень сложной ситуации, в которой не следовало бы оказываться», — ответил американский лидер на вопрос о встрече с экс-комиком.

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Напомним, ранее СМИ сообщали, что республиканец намерен встретиться с главарём киевского режима 25 июня. Как отмечает издание Politico, в ходе саммита Североатлантического альянса не ожидается принятия решений о предоставлении Украине военной помощи.

Тимур Хингеев
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