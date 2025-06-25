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25 июня, 01:36

Трамп намерен встретиться с Зеленским в рамках саммита НАТО в Гааге

Politico: Трамп планирует встретиться с Зеленским на полях саммита НАТО 25 июня

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Американский лидер Дональд Трамп планирует встретиться с главарём киевского режима Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Гааге. Беседа запланирована на 25 июня, сообщает американская газета Politico.

Согласно информации, полученной изданием от европейских дипломатических источников, в ходе предстоящего саммита Североатлантического альянса не ожидается принятия решений о предоставлении Украине военной помощи, в том числе дополнительных систем противовоздушной обороны.

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Напомним, что на фотосессии саммита НАТО Зеленского поставили подальше от Трампа. Размещение участников и формат встреч учитывали «ограниченную концентрацию внимания» хозяина Белого дома. Организаторы избегают публичной встречи главаря киевского режима и американского лидера. Такое поведение связано с личным отношением Трампа к экс-комику, которое сопровождается резкой критикой и демонстративным дистанцированием.

Алена Пенчугина
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