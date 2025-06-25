Американский лидер Дональд Трамп планирует встретиться с главарём киевского режима Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Гааге. Беседа запланирована на 25 июня, сообщает американская газета Politico.

Согласно информации, полученной изданием от европейских дипломатических источников, в ходе предстоящего саммита Североатлантического альянса не ожидается принятия решений о предоставлении Украине военной помощи, в том числе дополнительных систем противовоздушной обороны.