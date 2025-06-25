На фотосессии саммита НАТО Зеленского поставили подальше от Трампа

Напомним, ранее СМИ сообщали, что организаторы саммита НАТО в Гааге намеренно избегают ситуаций, при которых Владимир Зеленский и Дональд Трамп могли бы оказаться рядом на публике. Возможность неформальной встречи между ними не исключается, но на официальных мероприятиях их стараются разводить по разным траекториям. Такое поведение связано с личным отношением хозяина Белого дома к экс-комику, которое сопровождается резкой критикой и демонстративным дистанцированием.