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24 июня, 22:07

На фотосессии саммита НАТО Зеленского поставили подальше от Трампа

На саммите НАТО в Гааге Зеленского поставили далеко от Трампа на фотосессии

Саммит НАТО в Гааге. Обложка © X / CSPAN

Саммит НАТО в Гааге. Обложка © X / CSPAN

Во время групповой фотосъёмки на саммите НАТО в Гааге главаря киевского режима Владимира Зеленского разместили подальше от президента США Дональда Трампа.

Республиканец занял почти центральное место в первом ряду, а бывший комик оказался во втором ряду значительно правее. Согласно СМИ, размещение участников и формат встреч учитывали «ограниченную концентрацию внимания» Трампа.

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Напомним, ранее СМИ сообщали, что организаторы саммита НАТО в Гааге намеренно избегают ситуаций, при которых Владимир Зеленский и Дональд Трамп могли бы оказаться рядом на публике. Возможность неформальной встречи между ними не исключается, но на официальных мероприятиях их стараются разводить по разным траекториям. Такое поведение связано с личным отношением хозяина Белого дома к экс-комику, которое сопровождается резкой критикой и демонстративным дистанцированием.

Тимур Хингеев
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