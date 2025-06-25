Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в итоговом документе саммита НАТО отсутствует фраза из Вашингтонской декларации прошлого года о «необратимом пути» Украины к членству в альянсе. По его словам, это решение соответствует позиции Венгрии.

«В итоговом документе саммита больше нет фразы, которая была в Вашингтонской декларации в прошлом году, о том, что Украина находится на необратимом пути к НАТО», — сообщил Сийярто.

Министр отметил, что членство Незалежной в НАТО могло бы привести к масштабному военному конфликту, сравнимому с третьей мировой войной, и выразил нежелание его провоцировать. Он также подчеркнул, что на заседании совета на уровне глав МИД не было принято никаких решений относительно дальнейшей поддержки Киева.