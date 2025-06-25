Испугавшийся Трампа Зеленский нацепил костюм для саммита НАТО
Зеленский прибыл в резиденцию короля Нидерландов в официальном костюме
Владимир Зеленский в Гааге. Обложка © AP / TASS / Markus Schreiber
Владимир Зеленский прибыл на саммит НАТО в Гаагу. Главарь киевского режима для посещения официального мероприятия выбрал строгий чёрный костюм, чего ранее за ним не наблюдалось.
Даже на встречу с американским лидером бывший комик явился не в костюме, чем вызвал недовольство хозяина Белого дома. Тогда же Зеленский отметил, что сменит камуфляж и неофициальные прикиды на костюм только после того, как закончится конфликт на Украине.
Напомним, что впервые подобие костюма Владимир Зеленский надел на встречу с королём Великобритании Карлом III в Виндзорском замке. Это, кстати, может вызвать недовольство президента США Дональда Трампа, так как экс-комик сознательно проигнорировал дресс-код во время визита в Белый дом. Его тогда пристыдили даже журналисты.