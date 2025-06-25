Владимир Зеленский прибыл на саммит НАТО в Гаагу. Главарь киевского режима для посещения официального мероприятия выбрал строгий чёрный костюм, чего ранее за ним не наблюдалось.

Даже на встречу с американским лидером бывший комик явился не в костюме, чем вызвал недовольство хозяина Белого дома. Тогда же Зеленский отметил, что сменит камуфляж и неофициальные прикиды на костюм только после того, как закончится конфликт на Украине.