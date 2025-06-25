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25 июня, 08:42

Испугавшийся Трампа Зеленский нацепил костюм для саммита НАТО

Зеленский прибыл в резиденцию короля Нидерландов в официальном костюме

Владимир Зеленский в Гааге. Обложка © AP / TASS / Markus Schreiber

Владимир Зеленский в Гааге. Обложка © AP / TASS / Markus Schreiber

Владимир Зеленский прибыл на саммит НАТО в Гаагу. Главарь киевского режима для посещения официального мероприятия выбрал строгий чёрный костюм, чего ранее за ним не наблюдалось.

Даже на встречу с американским лидером бывший комик явился не в костюме, чем вызвал недовольство хозяина Белого дома. Тогда же Зеленский отметил, что сменит камуфляж и неофициальные прикиды на костюм только после того, как закончится конфликт на Украине.

Психолог ответила, почему хамелеон-Зеленский пришёл к Карлу III в костюме, а ради Трампа не стал менять футболку
Психолог ответила, почему хамелеон-Зеленский пришёл к Карлу III в костюме, а ради Трампа не стал менять футболку

Напомним, что впервые подобие костюма Владимир Зеленский надел на встречу с королём Великобритании Карлом III в Виндзорском замке. Это, кстати, может вызвать недовольство президента США Дональда Трампа, так как экс-комик сознательно проигнорировал дресс-код во время визита в Белый дом. Его тогда пристыдили даже журналисты.

Ольга Сливченко
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