Картаполов: Зеленского позвали на саммит НАТО в качестве балаганного шута

«Наконец-то руководители стран НАТО поняли суть Зеленского: это шут балаганный, и место ему только для того, чтобы веселить гостей, рассказывать анекдоты. Для этого, видимо, и позвали. Им надоело просто так кормить его деньгами и смотреть, как умирает украинский народ по его вине», — заявил парламентарий в беседе с Life.ru.