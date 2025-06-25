Картаполов: Зеленского позвали на саммит НАТО в качестве балаганного шута
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Депутат Госдумы Андрей Картаполов назвал Владимира Зеленского шутом балаганным, которого позвали на саммит НАТО в Гаагу, только чтобы он «рассказывал анекдоты».
«Наконец-то руководители стран НАТО поняли суть Зеленского: это шут балаганный, и место ему только для того, чтобы веселить гостей, рассказывать анекдоты. Для этого, видимо, и позвали. Им надоело просто так кормить его деньгами и смотреть, как умирает украинский народ по его вине», — заявил парламентарий в беседе с Life.ru.
Картаполов: Зеленского позвали на саммит НАТО в качестве балаганного шута. Видео © Life.ru
Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснил, что на саммите НАТО в Гааге исключили участие главаря киевского режима в рабочих дискуссиях. Такое решение связано с нежеланием представителей США, Турции, Словакии и Венгрии вести диалог с экс-комиком в рамках альянса. Зеленского пригласили только на неформальный ужин с лидерами альянса, а во время групповой фотосъёмки на саммите НАТО Зеленского разместили подальше от президента США Дональда Трампа.