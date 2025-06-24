«Всех повеселить»: В Раде раскрыли цель приглашения Зеленского на ужин с лидерами НАТО
Дубинский: Зеленский приглашён на ужин с лидерами НАТО ради смеха и унижения
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по обвинению в государственной измене, в эфире своего YouTube-канала заявил, что приглашение экс-комика Владимира Зеленского на неформальный ужин с лидерами альянса является унизительным. Нардеп подчеркнул, что глава киевского режима просто возвращается к истокам, когда его звали на мероприятия в качестве артиста.
«Его (Зеленского — Прим. Life.ru) якобы пригласили на ужин с лидерами стран-членов НАТО, который состоится 24 или 25 июня. <...> На самом деле, его пригласили развлечь, повеселить своим присутствием», — заявил Дубинский.
Политик отметил, что такой формат участия уменьшает статус Украины в глазах западных партнёров. Он обратил внимание на отказ от проведения отдельного заседания Совета НАТО-Украина, что особенно бросается в глаза. Депутат добавил, что Зеленского не пригласили ни на одну ключевую встречу и не включили в программу обсуждений.
Ранее сообщалось, что Трамп отодвинул украинскую повестку на саммите НАТО. Как пишут западные таблоиды, недавние американские удары по Ирану кардинально изменили расстановку приоритетов на саммите альянса. Европейским лидерам, потратившим месяцы на выработку единой позиции по Украине, теперь придётся адаптироваться к новой реальности. Отмечается, что обсуждение украинского вопроса будет проходить в осторожном ключе без акцента на фигуре Зеленского.