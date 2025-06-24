Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по обвинению в государственной измене, в эфире своего YouTube-канала заявил, что приглашение экс-комика Владимира Зеленского на неформальный ужин с лидерами альянса является унизительным. Нардеп подчеркнул, что глава киевского режима просто возвращается к истокам, когда его звали на мероприятия в качестве артиста.

«Его (Зеленского — Прим. Life.ru) якобы пригласили на ужин с лидерами стран-членов НАТО, который состоится 24 или 25 июня. <...> На самом деле, его пригласили развлечь, повеселить своим присутствием», — заявил Дубинский.

Политик отметил, что такой формат участия уменьшает статус Украины в глазах западных партнёров. Он обратил внимание на отказ от проведения отдельного заседания Совета НАТО-Украина, что особенно бросается в глаза. Депутат добавил, что Зеленского не пригласили ни на одну ключевую встречу и не включили в программу обсуждений.