На Западе раскрыли, как Трамп задвинул Украину на второй план на саммите НАТО
WP: Недавние удары США по Ирану отодвинули Киев на второй план на саммите НАТО
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Недавние удары США по Ирану серьёзно осложнили и поставили под вопрос многомесячные усилия европейских политиков по согласованию общей позиции ЕС по Украине с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет газета The Washington Post.
«Некоторые европейские чиновники опасались, что Трамп может отменить встречу в зависимости от масштабов ответных ударов Ирана», — говорится в материале.
В статье уточняется, что европейские лидеры, стремясь урегулировать украинский конфликт, будут избегать прямого обсуждения роли Владимира Зеленского, особенно учитывая его непростые отношения с Трампом. В материале подчёркивается, что переговоры будут вестись тщательно, но без акцента на фигуре главы киевского режима.
Напомним, ранее стало известно, что на саммите НАТО в Гааге не запланировано проведение заседания Совета по Украине. По мнению СМИ, это может быть связано с нежеланием США акцентировать внимание на украинском конфликте, который Трампу так и не удалось разрешить.