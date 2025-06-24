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Регион
24 июня, 06:44

На Западе раскрыли, как Трамп задвинул Украину на второй план на саммите НАТО

WP: Недавние удары США по Ирану отодвинули Киев на второй план на саммите НАТО

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Недавние удары США по Ирану серьёзно осложнили и поставили под вопрос многомесячные усилия европейских политиков по согласованию общей позиции ЕС по Украине с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет газета The Washington Post.

«Некоторые европейские чиновники опасались, что Трамп может отменить встречу в зависимости от масштабов ответных ударов Ирана», — говорится в материале.

В статье уточняется, что европейские лидеры, стремясь урегулировать украинский конфликт, будут избегать прямого обсуждения роли Владимира Зеленского, особенно учитывая его непростые отношения с Трампом. В материале подчёркивается, что переговоры будут вестись тщательно, но без акцента на фигуре главы киевского режима.

Саммит НАТО в Гааге: почему Трамп на взводе, а Украина в подвешенном состоянии
Саммит НАТО в Гааге: почему Трамп на взводе, а Украина в подвешенном состоянии

Напомним, ранее стало известно, что на саммите НАТО в Гааге не запланировано проведение заседания Совета по Украине. По мнению СМИ, это может быть связано с нежеланием США акцентировать внимание на украинском конфликте, который Трампу так и не удалось разрешить.

Мария Любицкая
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