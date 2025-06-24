На Западе раскрыли, как Трамп задвинул Украину на второй план на саммите НАТО

Недавние удары США по Ирану серьёзно осложнили и поставили под вопрос многомесячные усилия европейских политиков по согласованию общей позиции ЕС по Украине с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет газета The Washington Post.

«Некоторые европейские чиновники опасались, что Трамп может отменить встречу в зависимости от масштабов ответных ударов Ирана», — говорится в материале.

В статье уточняется, что европейские лидеры, стремясь урегулировать украинский конфликт, будут избегать прямого обсуждения роли Владимира Зеленского, особенно учитывая его непростые отношения с Трампом. В материале подчёркивается, что переговоры будут вестись тщательно, но без акцента на фигуре главы киевского режима.