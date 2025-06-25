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25 июня, 13:30
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«Ох, и стыд»: Трамп потрепал Зеленского за щеку на саммите НАТО

Блогер Шарий: Трамп потрепал Зеленского за щеку на саммите НАТО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО потрепал главаря киевского режима Владимира Зеленского за щеку, рассказал украинский блогер Анатолий Шарий.

«По моей информации, Трамп потрепал Зеленского за щеку. Интересно, попадёт ли на видео. Ох, и стыд», — написал Шарий в своём телеграм-канале.

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Напомним, что Трамп и Зеленский встретились на саммите НАТО в Гааге. При этом главарь киевского режима не примет участие в рабочих дискуссиях. Такое решение связано с нежеланием представителей США, Турции, Словакии и Венгрии вести диалог с экс-комиком в рамках альянса. Зеленского пригласили только на неформальный ужин с лидерами НАТО, а во время групповой фотосъёмки разместили подальше от президента США.

Полина Никифорова
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