«Ох, и стыд»: Трамп потрепал Зеленского за щеку на саммите НАТО
Блогер Шарий: Трамп потрепал Зеленского за щеку на саммите НАТО
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Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО потрепал главаря киевского режима Владимира Зеленского за щеку, рассказал украинский блогер Анатолий Шарий.
«По моей информации, Трамп потрепал Зеленского за щеку. Интересно, попадёт ли на видео. Ох, и стыд», — написал Шарий в своём телеграм-канале.
Напомним, что Трамп и Зеленский встретились на саммите НАТО в Гааге. При этом главарь киевского режима не примет участие в рабочих дискуссиях. Такое решение связано с нежеланием представителей США, Турции, Словакии и Венгрии вести диалог с экс-комиком в рамках альянса. Зеленского пригласили только на неформальный ужин с лидерами НАТО, а во время групповой фотосъёмки разместили подальше от президента США.