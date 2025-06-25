«Ох, и стыд»: Трамп потрепал Зеленского за щеку на саммите НАТО

Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО потрепал главаря киевского режима Владимира Зеленского за щеку, рассказал украинский блогер Анатолий Шарий.

«По моей информации, Трамп потрепал Зеленского за щеку. Интересно, попадёт ли на видео. Ох, и стыд», — написал Шарий в своём телеграм-канале.