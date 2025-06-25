Трамп анонсировал новый разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении вновь провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Главной темой обсуждения станет урегулирование на Украине. Об этом американский лидер заявил на пресс-конференции в Гааге по итогам саммита НАТО.