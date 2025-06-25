Трамп анонсировал новый разговор с Путиным
Трамп заявил о намерении переговорить с Путиным и обсудить Украину
Дональд Трамп и Владимир Путин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mijansk786
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении вновь провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Главной темой обсуждения станет урегулирование на Украине. Об этом американский лидер заявил на пресс-конференции в Гааге по итогам саммита НАТО.
«Я поговорю с Путиным о завершении войны… Посмотрим, сможем ли мы положить этому конец», — заявил Трамп.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский встретились на саммите НАТО в Гааге. Их разговор завершился спустя 40 минут. Между тем, последние телефонные разговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялись 14 июня — в день рождения Трампа.