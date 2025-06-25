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25 июня, 13:00
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«Нужно что-то делать»: Трамп заявил о потере контроля на Украине

Bloomberg: Трамп заявил, что ситуация на Украине вышла из-под контроля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп во время закрытого совещания с лидерами стран НАТО назвал обстановку на Украине неконтролируемой и заявил о необходимости решительных шагов. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

«Трамп дал понять, что с Украиной нужно что-то делать, потому что ситуация «совершенно вышла из-под контроля», — говорится в публикации агентства.

Трамп подчеркнул, что украинский конфликт перешёл в опасную фазу и требует немедленного внимания. Подробности обсуждения не раскрываются, однако, по данным источников агентства, президент США настаивает на смене подхода к украинскому кризису.

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Ранее Дональд Трамп в кулуарах саммита НАТО заявил, что собирается обсудить с Владимиром Зеленским «трудности», с которыми тот сталкивается. Американский лидер также назвал экс-комика «отличным парнем» и добавил, что рассчитывает встретиться с ним лично в ближайшее время.

Милена Скрипальщикова
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