«Нужно что-то делать»: Трамп заявил о потере контроля на Украине

Президент США Дональд Трамп во время закрытого совещания с лидерами стран НАТО назвал обстановку на Украине неконтролируемой и заявил о необходимости решительных шагов. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

«Трамп дал понять, что с Украиной нужно что-то делать, потому что ситуация «совершенно вышла из-под контроля», — говорится в публикации агентства.

Трамп подчеркнул, что украинский конфликт перешёл в опасную фазу и требует немедленного внимания. Подробности обсуждения не раскрываются, однако, по данным источников агентства, президент США настаивает на смене подхода к украинскому кризису.