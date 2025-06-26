Трамп поклялся, что Россия не нападёт на НАТО, пока он у власти
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Президент США Дональд Трамп поклялся, что Россия не нападет на НАТО, пока он находится у власти. Такое заявление, по данным Washington Post, прозвучало на прошедшем саммите альянса в Гааге.
Три европейских чиновника, знакомых с ходом обсуждения, заявили, что клятву Трамп произнёс в ходе основной сессии, президент США также выступил с положительным выступлением о расходах на оборону.
Ранее вопрос о предполагаемом нападении России на НАТО в ближайшие пять лет задали генсеку альянса. Он поставил марка Рютте в затруднительное положение. Не давая прямого ответа, он ограничился предупреждением о «разрушительных последствиях» для России в случае атаки на НАТО. При этом СМИ подсчитали, что год боевых действий между НАТО и РФ будет стоить миру $1,5 трлн.