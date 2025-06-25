НАТО смягчила риторику по России в итоговом документе саммита

НАТО смягчает тон в отношении России на фоне прагматичного сокращения итогового коммюнике. В новом проекте документа, объем которого снизился до 400 слов по сравнению с 5000 словами в 2023 году, произошли существенные изменения в риторике, сообщает газета The Daily Telegraph.

Сознательное сокращение итогового документа до 10% от прошлогоднего объёма (с 5 тысяч до 400 слов) отражает стратегический пересмотр подходов НАТО к коммуникации. Основной акцент в урезанном коммюнике сделан на практические вопросы увеличения оборонных расходов стран-участниц, что соответствует текущим приоритетам альянса. Примечательно, что наблюдаемая корректировка риторики частично обусловлена стремлением руководства НАТО учитывать позицию президента США Дональда Трампа.

Также в документе сохраняется позиция альянса по Украине: все 32 страны-члена подтверждают неизменную поддержку Киева, подчёркивая, что её безопасность напрямую влияет на их собственную. При этом впервые вводится чёткий механизм учёта военной помощи Украине — соответствующие расходы теперь будут включаться в обязательные 2% ВВП, которые каждое государство НАТО выделяет на оборону. Это решение позволит союзникам формально учитывать помощь Украине при выполнении своих финансовых обязательств перед альянсом.

Эксперты считают, что новая редакция коммюнике НАТО демонстрирует эволюцию подхода: сохраняя поддержку Украины, альянс переходит от эмоциональных формулировок к более взвешенному тону. Основные изменения включают: переход от общих политических заявлений к конкретным мерам, акцент на практическое сотрудничество и сдержанную риторику.