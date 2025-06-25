Глава ЛДПР и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с Life.ru прокомментировал решение НАТО не проводить отдельную встречу по Украине на саммите в Гааге и не приглашать Владимира Зеленского к участию в обсуждениях. Парламентарий считает, что это указывает на снижение интереса западных политиков к главе киевского режима.

Леонид Слуцкий — о невключении украинского вопроса в повестку саммита НАТО. Видео © Life.ru

«Правильно, наконец разобрались. Сейчас они [на саммите НАТО] эту дискуссию [по Украине] сняли, потому что с Зеленским общаться не в тренде», — заявил Слуцкий.

По мнению лидера ЛДПР, на Западе растёт понимание истинного лица главы киевского режима. Он также объяснил отказ от обсуждения украинского конфликта нежеланием признавать реальные достижения российских войск в зоне боевых действий.

«Конечно, не здорово, что сняли сессию, в том числе и потому, чтобы не говорить о победе русского оружия, продвижении наших войск и очередных победах над ВСУ», — отметил Слуцкий.

Он также выразил скептицизм относительно возможности проведения Зеленским встреч с мировыми лидерами, в том числе с президентом США Дональдом Трампом, во время саммита. По мнению Слуцкого, даже если такая встреча и состоится, то она будет посвящена сокращению помощи Украине.

Парламентарий отметил растущую тенденцию к многополярному мироустройству и рациональному подходу в международных отношениях. Он также заявил, что предложения, высказанные президентом РФ Владимиром Путиным на Петербургском международном экономическом форуме, получают всё большее признание в мире.