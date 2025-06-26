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Регион
26 июня, 13:03

В Кремле рассказали, поднималась ли тема «российской угрозы» Европе в беседах Путина и Трампа

Песков: Путин и Трамп никогда не обсуждали «российскую угрозу» Европе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп никогда не говорили на тему «российской угрозы» Европе. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, никогда. Такой вопрос серьёзно серьёзными людьми никогда не ставится», — сказал спикер Кремля.

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Последние прямые телефонные переговоры Владимира Путина и главы Штатов прошли 14 июня — в день рождения Трампа. А вчера американский лидер анонсировал новый разговор с российским визави в ближайшем будущем. Темой станет конфликт на Украине.

Юрий Лысенко
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