В Кремле рассказали, поднималась ли тема «российской угрозы» Европе в беседах Путина и Трампа
Песков: Путин и Трамп никогда не обсуждали «российскую угрозу» Европе
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Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп никогда не говорили на тему «российской угрозы» Европе. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет, никогда. Такой вопрос серьёзно серьёзными людьми никогда не ставится», — сказал спикер Кремля.
Последние прямые телефонные переговоры Владимира Путина и главы Штатов прошли 14 июня — в день рождения Трампа. А вчера американский лидер анонсировал новый разговор с российским визави в ближайшем будущем. Темой станет конфликт на Украине.