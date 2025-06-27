Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 июня, 15:21

На саммите НАТО в Гааге сбылось пророчество Путина о влиянии Трампа

L'Antidiplomatico: Сбылось предсказание Путина о подчинении Европы США

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Пророчество российского президента Владимира Путина о том, что страны Европы будут подчиняться воле американского лидера Дональда Трампа, сбылось на саммите НАТО в Гааге. Об этом написала журналистка Клара Стателло в своей статье для L'Antidiplomatico.

Она отметила, что саммит в Гааге стал праздником преданности Трампу. Это было очевидно по положительному посланию, которое генсек НАТО Марк Рютте отправил Трампу. По мнению журналиста, саммит был организован, чтобы избежать конфронтации с Трампом и скрыть растущие разногласия между союзниками по вопросам торговли, России и ситуации на Ближнем Востоке.

Путин назвал тему третьего раунда переговоров с Украиной
Путин назвал тему третьего раунда переговоров с Украиной

Ранее президент России Владимир Путин заявил в разговоре с журналистами, что страны Запада используют вымышленные утверждения об агрессии России для оправдания своей милитаризации. По его словам, западные государства искажают реальность, объясняя увеличение военных расходов и воинственную риторику мнимой угрозой со стороны Москвы, хотя на деле ситуация противоположна их заявлениям.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • США
  • Путин
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar