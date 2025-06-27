Пророчество российского президента Владимира Путина о том, что страны Европы будут подчиняться воле американского лидера Дональда Трампа, сбылось на саммите НАТО в Гааге. Об этом написала журналистка Клара Стателло в своей статье для L'Antidiplomatico.

Она отметила, что саммит в Гааге стал праздником преданности Трампу. Это было очевидно по положительному посланию, которое генсек НАТО Марк Рютте отправил Трампу. По мнению журналиста, саммит был организован, чтобы избежать конфронтации с Трампом и скрыть растущие разногласия между союзниками по вопросам торговли, России и ситуации на Ближнем Востоке.