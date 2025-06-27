На саммите НАТО в Гааге сбылось пророчество Путина о влиянии Трампа
L'Antidiplomatico: Сбылось предсказание Путина о подчинении Европы США
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Пророчество российского президента Владимира Путина о том, что страны Европы будут подчиняться воле американского лидера Дональда Трампа, сбылось на саммите НАТО в Гааге. Об этом написала журналистка Клара Стателло в своей статье для L'Antidiplomatico.
Она отметила, что саммит в Гааге стал праздником преданности Трампу. Это было очевидно по положительному посланию, которое генсек НАТО Марк Рютте отправил Трампу. По мнению журналиста, саммит был организован, чтобы избежать конфронтации с Трампом и скрыть растущие разногласия между союзниками по вопросам торговли, России и ситуации на Ближнем Востоке.
Ранее президент России Владимир Путин заявил в разговоре с журналистами, что страны Запада используют вымышленные утверждения об агрессии России для оправдания своей милитаризации. По его словам, западные государства искажают реальность, объясняя увеличение военных расходов и воинственную риторику мнимой угрозой со стороны Москвы, хотя на деле ситуация противоположна их заявлениям.